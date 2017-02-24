Современный кузбассовец выше своего деда в среднем на 10 сантиметров

Учёные исследовали, как человек эволюционировал за последнюю сотню лет, ведь этот процесс продолжается и сегодня. Результаты получились двоякими: с одной стороны человечество подросло, с другой разжирело до безобразия и заметно потеряло в физической силе.

Ожирение сегодня считается довольно серьёзной проблемой во многих странах мира, кроме разве что африканских. По данным Всемирной организации здравоохранения почти треть взрослого населения земли, а именно 29%, имеет избыточный вес. Вместе с ростом вширь современные люди стали расти и вверх: у европейцев средний показатель динамики роста составил 11 см. Самыми высокими признаны голландцы, где средний рост мужчин составляет 1,85 м. Кузбассовцы, как и россияне в целом, тоже подросли: ещё в середине XX века средний рост наших мужиков составлял 1,68 м, а сейчас уже 1,78 м.

На этом хорошие новости для человечества заканчиваются, ибо оно за последний век стало физически значительно слабее предков. В начале ХХ века обычный школьник мог в тренажёрном зале легко жать от груди 55 кг, а современный среднестатистический лицеист может осилить только 35 кг, сообщает discover24.ru.

Яркое тому подтверждение — посещение корреспондентами Сибдепо кемеровского фитнес-центра «КПД» в рамках спецпроекта «Бургермен и фитоняшка».