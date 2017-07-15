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«Союзмультфильм» снимает продолжение «Простоквашино» и «Котёнка по имени Гав»

Об этом рассказал директор киностудии Борис Машковцев.

На очередном заседании в Министерстве культуры директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев рассказал, что киностудия снимает продолжение советских мультфильмов. Речь шла о «Попугае Кеше», «Котёнке по имени Гав» и «Простоквашино».

«Мы остановились на сериалах, поскольку они более безопасны с точки зрения финансовых рисков»,— цитирует пресс-служба Минкульта Бориса Машковцева.

По его словам, в будущем одним из основных направлений студии станет создание на её базе технопарка, который позволит увеличить количество проектов реализуемых в России.

«Анимацию в России создаёт сравнительно небольшое количество человек — от двух до трёх тысяч, поэтому мы не можем производить много контента. На внутреннем рынке он занимает 20-процентную нишу»,— пояснил директор «Союзмультфильма».

Машковцев отметил, что также киностудия может заняться разработкой отечественного ПО для производства анимационных картин.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Кадр из мультфильма «Каникулы в Простоквашино».

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