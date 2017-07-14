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Создатели антивируса «Доктор Веб» сообщили об угрозе на сайте госуслуг

Создатели антивируса «Доктор Веб» сообщили об угрозе на сайте госуслуг

В Минсвязи не стали опровергать информацию, однако заявили о незначительной угрозе.

Разработчики антивируса «Доктор Веб» нашли на сайте госуслуги вредоносный код, который заставляет браузер пользователя связываться с одним из 15 доменных адресов, зарегистрированных на неизвестных людей. В Минсвязи сообщили, что угроза незначительна и в ближайшее время буде устранена.

«В связи с отсутствием реакции со стороны администрации сайта gosuslugi.ru мы вынуждены прибегнуть к публичному информированию об угрозе», — цитируют «Ведомости» выдержку из сообщения разработчиков «Доктор Веб».

По данным антивирусной компании, в ответ с доменных адресов на компьютер пользователя может поступить любой независимый документ, в том числе фальшивая форма ввода данных банковской карты. Также вирус может искать уязвимость в безопасности компьютера пользователя с целью получить к нему доступ.

«Доктор Веб» рекомендует проявлять осторожность при использовании портала государственных услуг Российской Федерации до разрешения ситуации. В Минсвязи изданию сообщили, что об угрозе знают и уже занимаются её удалением.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://www.tambov.gov.ru

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