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Создатели «Игры престолов» снимут сериал о США, где не отменили рабство

Создатели «Игры престолов» снимут сериал о США, где не отменили рабство

Фантастический сериал будет назваться «Конфедерат».

Представители телеканала НВО заявили, что создатели сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс работают над новым фантастическим телешоу «Конфедерат». В новом сериале будет представлена альтернативная история США, где не отменяли рабство. По его сюжету, Америки, как страны, нет в современном виде, там процветает рабство, южным американским штатам удалось отделиться. Сериал, так же, как и «Игру престолов» будут показывать на НВО.

«Мы в течение многих лет обсуждали «Конфедерата», первоначально как концепцию художественного фильма, — цитирует ТАСС Бениоффа и Уайсса. — Опыт работы над «Игрой престолов» убедил нас в том, что никто не может представить лучших возможностей для изложения сюжета, чем HBO».

Уже известно, что события в сериале будут представлены с точки зрения сторонников отмены рабства, политиков, журналистов, рабовладельцев и борцов за свободу. Показ нового сериала начнётся после завершения «Игры престолов».

Напомним, премьера первой серии седьмого сезона «Игры престолов» состоялась 16 июля 2017 года в США. В России на день позже.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://7info.ru

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