SpaceX собирается отправить двух космических туристов в полёт вокруг Луны в 2018 году

В конце 2018 года американская компания SpaceX собирается организовать коммерческий полёт вокруг Луны. Участвовать в нём будут два человека, которые заплатили за это «значительную сумму», сообщает ТАСС.

Миссию планируют осуществить с помощью новой пилотируемой версии корабля Dragon, который будет использоваться в тандеме с ракетой-носителем Falcon.

Отмечается, что новый Dragon NASA тажке хочет использовать для полётов на Международную космическую станцию (МКС).

«После того, как NASA приступит к полетам с использованием пилотируемого Dragon, SpaceX осуществит частную миссию, предусматривающую облет вокруг Луны и возвращение на Землю», — говорится в сообщении SpaceX.

Первый полет обновленного Dragon к МКС запланирован на 2017 год. Людей на борту не будет. Миссии с членами экипажа начнутся во II квартале 2018 года. Коммерческий полет вокруг Луны состоится в конце 2018 года. Запуск корабля будет произведён с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.