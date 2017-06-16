Спасатели начали дежурить на Красном озере в Кемерове

На озере работает один экипаж.

В столице Кузбасса спасатели начали дежурить на Красном озере. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Здесь в летнее время будет дежурить один экипаж спасателей, специалисты задействуют в работе моторную лодку «Сибирячка», — рассказали в Кемеровской службе спасения (КСС).

В пресс-службе КСС также сообщили, что на прошлой неделе специалисты очистили территорию озера. Со дна подняли части мангала, трёхметровую металлическую конструкцию, бутылки и другой мусор, который может травмировать отдыхающих.

Добавим, что в ближайшее время спасатели начнут дежурить на Томи в пределах города.