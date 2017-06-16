Новости
Кузбасс

Спасатели начали дежурить на Красном озере в Кемерове

На озере работает один экипаж.

В столице Кузбасса спасатели начали дежурить на Красном озере. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Здесь в летнее время будет дежурить один экипаж спасателей, специалисты задействуют в работе моторную лодку «Сибирячка», — рассказали в Кемеровской службе спасения (КСС).

В пресс-службе КСС также сообщили, что на прошлой неделе специалисты очистили территорию озера. Со дна подняли части мангала, трёхметровую металлическую конструкцию, бутылки и другой мусор, который может травмировать отдыхающих.

Добавим, что в ближайшее время спасатели начнут дежурить на Томи в пределах города.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: Кемеровская служба спасения.

Комментарии

Рекомендуем

Чтиво

Нашествие мошек в Кузбассе: как спасти своё лето

Сибдепо узнал, чем опасны мошки и как от них защититься
Еда

Оценить и не умереть: рейтинг бургеров из кемеровских гриль-баров

Выбираем самый вкусный бургер
Автодепо

Сам себе инспектор: как наказать лихачей на дорогах Кузбасса

Сибдепо разбирался, как с помощью фото и видео наказывать «шумахеров» на дорогах Кузбасса.
Фоторепортажи

«Город 312» в регионе 42: как кемеровчане праздновали День города

Большой фоторепортаж с празднования Дня города

Сегодня в Кемерове

Популярное