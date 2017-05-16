Специалисты кемеровской ветлаборатории нашли малое количество белка в молочной продукции

В мае 2017 года к специалистам ФГБУ «Кемеровская МВЛ» поступило 46 проб сырого коровьего молока и молочных изделий для определения количества белка в продуктах питания. Специалисты провели исследования и выяснили, сколько белка содержится в образцах. Экспертиза проводилась в рамках производственного контроля, из-за этого нельзя называть изготовителя молока и молочных изделий.

«Мы изучили молоко сырое коровье, молоко питьевое, молоко сгущённое, йогурт, ряженку, сметану и творог различной жирности. В трёх пробах было выявлено несоответствие качества по содержанию белка: в питьевом молоке — требования ГОСТ 31450-2013 Молоко питьевое. Технические условия; в молоке коровьем сыром — требования ГОСТ 31449-2013 — Молоко коровье сырое. Технические условия; и в твороге — требования ГОСТ 31453-2013 — Творог. Технические условия», — сообщили Сибдепо в ФГБУ «Кемеровская МВЛ».

Согласно ГОСТу, в молоке должно содержаться 3,0% белка, но фактическое значение составило 1,75%. В твороге белок должен присутствовать в количестве не менее 16,0%, а обнаружили его лишь в количестве 6,27%. В сыром молоке специалисты нашли минимальное несоответствие. По ГОСТу должно быть не менее 2,8% белка, а выявили 2,43%.

Производители чаще всего подделывают молочную продукцию с целью нажиться за счёт покупателей. Они меняют дорогостоящее сырьё на дешёвое. При визуальном осмотре продуктов практически невозможно найти подделку, поэтому специалисты контролируют производство, проводят анализы и экспертизы.