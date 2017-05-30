Специалисты кемеровской ветлаборатории нашли малое количество жира в молочной продукции

В мае 2017 года специалисты ФГБУ «Кемеровская МВЛ» изучили восемь проб молочной продукции на соответствие в них массовой доли жира. Экспертизу провели в рамках исполнения государственного задания.

«В лабораторию поступили одна проба «Сметанный продукт с заменителем молочного жира», три пробы масла сливочного «Крестьянского» и четыре пробы творога различной жирности для определения массовой доли жира.

В ходе проведенных исследований в двух пробах было выявлено несоответствие качества по содержанию массовой доли жира», — сообщили Сибдепо в ФГБУ «Кемеровская МВЛ».

В пробе творога 5% ГОСТ 31453-2013 обнаружили лишь 1,0% жира при норме не менее 5,0%. В сметанном продукте с заменителем молочного жира 10%, произведенный по ТУ: массовая доля жира составила 7,5%.

Согласно ТР ТС 033/2013 — Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», массовая доля жира в сметане и продуктах на ее основе должна составлять от 10,0% до 58,0%.

До окончания проведения государственного мероприятия названия производителей не разглашаются.