Специалисты компании «СУЭК-Кузбасс» поучаствовали в телемосте с министром энергетики РФ

Министр энергетики России Александр Новак провёл со студентами и молодыми специалистами в отраслях ТЭК встречу «без галстуков» в формате телемоста. Встреча министра и молодых специалистов СУЭК-Кузбасс состоялась в рамках Молодёжного дня на «Российской энергетической неделе-2017». На мероприятии обсуждались такие темы, как будущее энергетики, роль углеводородов, успехи в импортозамещении, современные технологии и кадровый потенциал.

Глава Мигэнерго отметил, что эра углеводородов не прошла.

«Сегодня их доля в энергобалансе составляет 85%. Через 20 лет в абсолютном выражении добыча углеводородов будет увеличиваться. Также вырастет доля потребления электроэнергии», — сказал Александр Новак.

По словам Новака, сейчас энергетика является драйвером экономического роста. Уже сегодня происходят значительные изменения в отраслях ТЭК, в том числе специалисты работают над технологией беспроводной передачи энергии, по повышению эффективности добычи углеводородов.

Глава Минэнерго отметил, что работа по импортозамещению в отраслях ТЭК началась ещё в 2014 году. Многие компании ТЭК уже используют исключительно российское оборудование. Но при этом Александр Новак отметил, что нельзя всецело исключать иностранное оборудование, потому что на рынке должна быть конкуренция.

На вопрос молодых кузбассовцев, связанный с востребованностью специалистов в области энергетики в ближайшие пять-десять лет, глава Минэнерго ответил, что сегодня в отрасли работает 2,5 млн человек, и все профильные ВУЗы взаимодействуют с компаниями ТЭК. От отметил, что некоторые специальности могут исчезнуть, но затем появятся новые специализации и рабочие места. По его словам, безработица топливно-энергетическому сектору экономики страны точно не грозит.