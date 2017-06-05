Спокойно стригущий газон на фоне торнадо канадец стал звездой в Сети

Фото жителя канадского города Три Хиллз (провинция Альберта), который спокойно стрижёт лужайку перед домом на фоне огромного торнадо, приобрело популярность в Интернете. Об этом сообщает «Лента.Ру».

Снимок мужчины по имени Теунис Весселс опубликовала его супруга в соцсети Facebook.

«Мой зверь косит траву с ветерком в волосах», – прокомментировала женщина свой пост.

My beast mowing the lawn with a breeze in his hair Posted by Cecilia Wessels on Freitag, 2. Juni 2017

Жена рассказала, что 2 июня её разбудила девятилетняя дочь. Ребёнок испугался, что отец не хочет уходить со двора, несмотря на торнадо. Женщина вышла на улицу и спросила его, видит ли он, что происходит. Мужчина ответил: «Всё в порядке». После этого он продолжил стричь лужайку.

Впоследствии на YouTubе очевидцы опубликовали видео торнадо.