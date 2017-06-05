Суровости
Россия и Мир
Спокойно стригущий газон на фоне торнадо житель Канады стал звездой в Сети

Спокойно стригущий газон на фоне торнадо канадец стал звездой в Сети

Фото с невозмутимым канадцем опубликовали на Facebook.

Фото жителя канадского города Три Хиллз (провинция Альберта), который спокойно стрижёт лужайку перед домом на фоне огромного торнадо, приобрело популярность в Интернете. Об этом сообщает «Лента.Ру».

Снимок мужчины по имени Теунис Весселс опубликовала его супруга в соцсети Facebook.

«Мой зверь косит траву с ветерком в волосах», – прокомментировала женщина свой пост.

My beast mowing the lawn with a breeze in his hair

Posted by Cecilia Wessels on Freitag, 2. Juni 2017

Жена рассказала, что 2 июня её разбудила девятилетняя дочь. Ребёнок испугался, что отец не хочет уходить со двора, несмотря на торнадо. Женщина вышла на улицу и спросила его, видит ли он, что происходит. Мужчина ответил: «Всё в порядке». После этого он продолжил стричь лужайку.

Впоследствии на YouTubе очевидцы опубликовали видео торнадо.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: youtube.com / Vance Neudorf.
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Чтиво

«Учимся жить»: как в Кемерове помогают детям из неблагополучных семей

Как прошёл праздник в центре "Маленький принц"
Гид

Где в Кузбассе пообщаться с животными

Сибдепо собрал 8 мест, где можно избавиться от плохого настроения
Кинопрокат

«Чудо-женщина»: рецензия на фильм

Почему "Чудо-женщина" достойна и не достойна вашего внимания
Репортаж из соцсетей

Поваленные деревья, битые авто и куски крыш: последствия урагана в Кемерове

Самые впечатляющие фото и видео буйства природы в первый день лета

Сегодня в Кемерове

Популярное