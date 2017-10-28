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Спорткар BMW Стива Джобса выставят на торги

Спорткар BMW Стива Джобса выставят на торги

Эксперты оценили кабриолет в $300 тысяч.

Спорткар BMW Z8, принадлежавший одному из основателей компании Apple Стиву Джобсу, выставят на торги. Эксперты оценили 400-сильное авто титанового цвета в $300 тысяч. Аукцион пройдёт 6 декабря, пишут «Ведомости».

По данным «Интерфакса», машина принадлежала Джобсу с 2000 до 2003 года. Её пробег составляет менее 25 тыс. км.

Купить этот кабриолет Стива Джобса убедил сооснователь Oracle Ларри Эллисон. В авто сохранился оригинальный брендированный сотовый телефон Motorola.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Wikimedia Commons.

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