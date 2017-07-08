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Россия и Мир

Спрос на отдых в России в «бархатный сезон» уменьшился в три раза

Предварительные итоги продаж неутешительны для отечественного туризма.

Российские курорты потеряют большую часть туристов в «бархатный сезон» по сравнению с предыдущим годом. Об этот сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные систем бронирования. Согласно исследованиям издания, доля продаж России упала с 17% до 5%.

Лидером по числу заявок на бархатный сезон стала Турция – 35% от числа продаж. Второе место делят Тунис и Греция — по 12%. Собственно, возвращение Турции на российский рынок туроператоров и называют главной причиной краха российского туризма летом 2017-го.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Google Images.

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