Происшествия
Кузбасс

Спрятавшихся в шкафу детей пришлось искать бойцам Росгвардии

До обнаружения пропавших детей стражам порядка пришлось обыскать несколько улиц.

В Анжеро-Судженске в полицию обратились родители, заявившие, что их дети пропали. 7-летний мальчик вместе с трёхлетней сестрой ушли в неизвестном направлении. На поиски отправился экипаж Росгвардии. Семья проживает в частном доме, для поиска пропавших стражам порядка пришлось обыскать несколько близлежащих улиц и опросить жителей прилегающих домов.

В итоге детей нашли в собственном огороде. Они прятались в старом шкафу, вынесенном на улицу. На вопросы бойцов Росгвардии дети ответили, что решили спрятаться от родителей. Найденных детей передали в руки полиции до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Google Images.

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