Спустя 10 лет после неудачной попытки суицида американец получил новое лицо

31-летнему американцу Энди Санднессу спустя 10 лет после неудачной попытки суицида пересадили лицо другого мужчины. Несколько лет лучшие пластические хирурги пытались восстановить прежний облик американца, однако сделать это не удалось. Врачи предложили пациенту ждать донора, и в 2015 году появился подходящий кандидат. По иронии судьбы им оказался также 21-летний мужчина, который застрелился.

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Жена погибшего подписала согласие на пересадку лица и органов своего супруга другому человеку. Опытные врачи в течение 56 часов пересаживали лицо, язык и нижнюю челюсть Энди Санднессу. Спустя три недели бывший самоубийца смог нормально дышать и снова чувствовать вкус еды.

«Только после того, как потеряешь то, что имел, сможешь оценить масштаб своей потери. И получив второй шанс, вы уже никогда этого не забудете», – цитирует Fishki.net заявление Энди.

В настоящее время Санднесс наслаждается своим новым обликом, планирует найти работу и завести семью.

Так Энди выглядел до попытки убить себя.