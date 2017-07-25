Сразу на двух крупных промпредприятиях Кузбасса рабочие порвали электрокабели

Причиной инцидента на одном из заводов стала неудовлетворительная организация работ в охранных зонах кабельных линий.

Сразу на двух крупных промышленных предприятиях Кузбасса рабочие порвали электрокабели. Как рассказали Сибдепо в областном «Едином диспетчерском центре» (ЕДЦ), случаи произошли на «Юргинском машиностроительном заводе» и новокузнецком ЗСМК.

«На «Юрмаше» завод своими силами проводил земляные работы. В результате рабочие экскаватором повредили кабель 10 кВ, который питает металлургический цех. Причиной инцидента стала неудовлетворительная организация работ в охранных зонах кабельных линий. В результате повреждения электроснабжение было прервано почти на час. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал», – пояснил собеседник издания.

В ЕДЦ добавили, что причину порыва кабеля на предприятии в южной столице Кузбасса сейчас устанавливают.