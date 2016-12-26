Среди жертв катастрофы Ту-154 был новокузнечанин Юрий Новокшанов

Уроженец Новокузнецка Юрий Новокшанов являлся членом ансамбля имени Александрова и вместе со всеми находился в самолёте.

В воскресенье, 25 декабря, в Чёрное море рухнул пассажирский самолёт Ту-154, на борту которого находился почти весь состав ансамбля имени Александрова. Среди пассажиров был 55-летний уроженец Новокузнецка Юрий Новокшанов. Он был одним из участников ансамбля и его имя есть в списке пассажиров самолёта, опубликованного на сайте Минобороны РФ.

В настоящее время спасатели продолжают поисковые работы в акватории Чёрного моря. На месте крушения самолёта работают более трёх тысяч человек.

Ранее Сибдепо писал, что утром 25 декабря рядом с Сочи разбился самолёт Минобороны России, на борту которого находились 92 человека, в том числе почти весь состав ансамбля имени Александрова. Всё пассажиры лайнера погибли. Среди жертв катастрофы также числится Доктор Лиза (Елизавета Глинка), в честь которой Рамзан Кадыров назвал детскую больницу в Грозном.