Экономика
Кузбасс
Средняя зарплата в Кузбассе выросла почти до 34 тысяч

Средняя зарплата в Кузбассе выросла почти до 34 тысяч

За месяц заработок жителей региона увеличился почти на 2 тысячи рублей.

Кемеровостат опубликовал данные по среднемесячной начисленной заработной плате в Кузбассе в мае 2017 года. Специалисты выяснили, что в последнем месяце весны кузбассовцы в среднем зарабатывали 33 701 рубль. По сравнению со средней апрельской зарплатой этот показатель вырос почти на 2 тысячи рублей.

Напомним, что в апреле средняя зарплата в Кемеровской области составила 31 713 рублей. По сравнению с мартом она уменьшилась на 0,3%.

Также ранее Сибдепо сообщал, что по итогам января – мая 2017 года Кузбасс занял седьмую позицию среди регионов Сибирского федерального округа по уровню средней заработной платы. В среднем в этот период жители Кемеровской области получали 31 540 рублей. Годовой рост составил 8%.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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