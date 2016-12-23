Стал известен график работы пассажирского транспорта в новогоднюю ночь в Кемерове

В праздничную ночь транспорт в городе будет работать примерно до 4:00 1 января.

Стал известен график работы пассажирского транспорта в ночь с 31 на 1 января в столице Кузбасса.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, транспорт будет работать примерно до четырёх часов утра 1 января.

В УЕЗТУ отметили, что в новогоднюю ночь на линию выйдут маршрутные такси №4, №8, №5, №7, №23 и №11.

От остановки «Чибис» на ФПК маршрутка №4 будет отправляться в 21:01, 21:30, 22:05, 22:34, 23:09, 00:20, 00:54, 01:24, 01:58, 02:28, 03:02, 03:32. От остановки «Универсам №1» — в 21:31, 22:00, 22:35, 23:04, 00:20, 00:50, 01:24, 01:54, 02:28, 02:58, 03:32, 04:02.

От диспетчерского пункта «Шалготарьян» на восьмой маршрутке можно будет уехать в 22:10, 22:40, 23:20, 23:40, 00:20, 00:40, 01:00, 01:20, 01:40, 02:00, 02:20, 02:40, 03:00, 03:20. От Драмтеатра – в 22:30, 23:00, 23:40, 00:00, 24:40, 01:00, 01:20, 01:40, 02:00, 02:20, 02:40, 03:00, 03:20, 03:40.

От д/п «Комсомольский» маршрутное такси №5 будет отправляться в 20:34, 21:03, 21:54, 00:40, 01:10, 01:40, 02:10, 02:40, 03:10, 03:40, 04:10. От Драмтеатра — в 21:14, 21:43, 00:40, 01:10, 01:40, 02:10, 02:40, 03:10, 03:40, 04:10.

Из микрорайона Южный в центр и обратно пассажиры смогут уехать на маршрутке №7. Время отправления от «Детского сада» на улице Веры Волошиной – 21:58, 22:27, 22:55, 00:19, 00:47, 01:15, 01:43, 02:11, 02:39, 03:07, 03:35. От Драмтеатра – 21:54, 22:22, 23:46, 00:14, 00:42, 01:10, 01:38, 02:06, 02:34, 03:02, 03:30, 03:58.

От д/п «Северный» маршрутка №23 поедет в 21:25, 21:53, 22:35, 23:03, 00:55, 01:30, 02:05, 02:40, 03:15. От железнодорожного вокзала – в 20:50, 21:18, 22:00, 22:28, 00:20, 00:55, 01:30, 02:05, 02:40, 03:15, 03:50.

От д/п «21 микрорайон» маршрутное такси №11 отправится в 21:15, 22:16, 22:47, 00:15, 01:01, 01:47, 02:33, 03:19. От железнодорожного вокзала — в 21:30, 22:01, 23:02, 00:15, 01:01, 01:47, 02:33, 03:19, 04:05.