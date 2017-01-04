Стала известна новая версия крушения «Титаника»

Британский журналист Шенан Молони 30 лет исследовал историю корабля и огласил ещё одну версию, из-за которой мог затонуть океанский лайнер.

Британский журналист Шенан Молони 30 лет исследовал историю крупнейшего океанского лайнера своего времени — «Титаника». По его словам, катастрофа могла произойти из-за возгорания в топливном хранилище.

По данным Молони, пожар на борту «Титаника» возник ещё до выхода в океан из Саутгемптона. Несколько недель члены экипажа пытались потушить пламя, но безуспешно. За это время обшивка лайнера нагрелась и именно поэтому после столкновения с айсбергом судно затонуло.

«В результате воздействия огня обшивка корабля в определенном месте нагрелась до температуры около 1000 градусов по Цельсию, что сделало сталь, потерявшую до 75 процентов прочности, крайне ломкой. Когда на пятый день путешествия «Титаник» столкнулся с айсбергом, обшивка не выдержала, в борту возникла огромная пробоина», – цитирует РИА Новости британского журналиста со ссылкой на газету The Independent.

Журналист проанализировал фотографии «Титаника» до начала путешествия. В том месте, которое повредилось из-за столкновения с айсбергом, он нашёл следы сажи. Специалисты подтвердили, что с большой вероятностью они появились именно из-за пожара в топливном хранилище.

По словам Молони, владельцы лайнера знали о пожаре, но приказали команде корабля скрывать этот факт от всех. Теперь журналист утверждает, что айсберг нельзя считать единственной причиной крушения судна 15 апреля 1912 года. Тогда погибли более 1500 человек.