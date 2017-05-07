Стали известны подробности ДТП, в котором пострадал кузбасский депутат Олег Басманов. Напомним, мужчина попал в аварию 6 мая в Новокузнецком районе. По предварительным данным, он, управляя мотоциклом Harley-Davidson, врезался в дорожный знак, после чего съехал с дороги и допустил опрокидывание.

«В момент аварии водитель Harley-Davidson был в застёгнутом мотошлеме. Мужчине 1981 года рождения назначили стационарное лечение. Установлено, что у него есть права категории «А» (на управление мотоциклом, – прим. Сибдепо)», – пояснили Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса.

Ранее стало известно, что в результате аварии Олег Басманов получил травмы различной степени тяжести. По словам представителя областной Госавтоинспекции, от более серьёзных последствий ДТП водителя спас мотошлем.

С 1 мая по 31 октября кузбасская ГИБДД проводит операцию «Мототехника», направленную на профилактику ДТП с участием и по вине водителей мототранспорта. Правоохранители напоминают мотоциклистам о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения и скоростного режима.