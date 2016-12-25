Стали известны возможные причины крушения Ту-154 в Чёрном море

Самолёт Минобороны РФ пропал с радаров после вылета из аэропорта в Адлере через несколько минут.

В воскресенье, 25 декабря, с радаров пропал самолёт, принадлежавший Министерству обороны России. Известно, что Ту-154 вылетел из Адлера и направлялся в Сирию. На борту воздушного судна находился 91 человек, в том числе 68 музыкантов ансамбля имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом российских военных, сообщает РИА Новости.

«В качестве основных версий падения самолета Ту-154 рассматриваются техническая неисправность воздушного судна и ошибка в пилотировании», – цитирует агентство заявление источника, знакомого с ситуацией.

В настоящее время в Чёрном море уже нашли обломки самолёта. На месте инцидента работают поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах.