Стало известно, какие травмы получил загоревшийся во время фаер-шоу факир в Кемерове

Следком проводит проверку после фаер-шоу в Кемерове, где загорелись трое факиров. Напомним, ЧП произошло 30 июня рядом с Красным озером. Видео случившегося опубликовали в Сети.

«В рамках проверки будет установлено, соблюдались ли при проведении огненного представления требования безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проведения проверки взят на контроль руководством следственного управления СК России по Кемеровской области», – рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Как пояснили Сибдепо в администрации Кемерова, в настоящее время уполномоченные органы выясняют, кто являлся организатором этого мероприятия.

«Потерпевший находится в ожоговом отделении одной из городских больниц. У него диагностировали ожог верхних дыхательных путей и ожог лица. Двое других артистов не получили значительных травм», – сообщил онлайн-журналу источник в медицинских кругах.

Также произошедшее прокомментировали изданию в пресс-службе кузбасского ГУ МЧС России.

«Согласно постановлению правительства, пиротехнические изделия и открытый огонь запрещается использовать при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях. Проведение же массовых мероприятий вне помещений с использованием открытого огня не является объектом надзора в области пожарной безопасности», – отметил собеседник Сибдепо.

Напомним, ранее проверку после резонансного файер-шоу в Кемерове начала проводить полиция.