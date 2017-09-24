Старт продаж iPhone 8 обернулся для Apple огромными убытками

В корпорации Apple официально признали провальным старт продаж iPhone 8. По данным агентства Nation News, убытки компании за первую неделю продаж составили не менее 43 миллиардов долларов. Во всех городах, где новинка уже появилась на прилавках, зафиксированы катастрофические для Apple цифры: 50 проданных смартфонов в Сингапуре, 30 – в Сиднее и всего 7 – в Лондоне, где «яблочная» продукция неизменно пользовалась огромной популярностью.

Ситуация разительно отличается от предыдущих релизов флагмана Apple — ещё год назад за iPhone 7 выстраивались гигантские очереди, места в которых занимали за сутки до начала продаж. Впрочем, провал очередной новинки предрекали многие эксперты. По техническим характеристикам модель принципиально не отличается от предшественников, а цена на неё по-прежнему высока. Кроме того, неоднократно высказывалось мнение, что постоянное обновление продукции утомило даже фанатов Apple и корпорации пора менять стратегию.

Официальный старт продаж iPhone 8 в России запланирован на 29 сентября. Стоимость начинается от 56 990 руб., iPhone 8 Plus — от 64 990 руб. Премиум-модель iPhone X будет стоить 109 990 рублей. Сколько всего можно купить на эти деньги – смотрите в специальной инфографике от Сибдепо.