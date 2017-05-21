Стена или река: пользователи соцсетей ломают голову над новой оптической иллюзией

В Сети набирает популярность новая оптическая иллюзия. Её фото опубликовали в немецком приложении Jodel, передаёт «Рен-ТВ». На изображении запечатлены последствия вечеринки: на столе стоят пустые бутылки из-под алкоголя, под лавками разбросаны стаканчики. А вот что находится чуть дальше – непонятно.

Tweets by jodelapp

«Это стена или река? Мы никак не можем прийти к согласию. Чем дольше размышляешь, тем больше сомневаешься. А что думаете вы?», – спросили у пользователей администраторы паблика в Facebook.

По информации РИА Новости, за несколько дней запись набрала более тысячи комментариев. Кто-то пытался определить точный адрес, где была сделана фотография. Другие же спорили о «стене или реке». Прийти к общей точке зрения пользователям соцсетей не удалось.