«Стив Джобс – бог»: учёные назвали Apple новой религией

Учёные исследовали мозг человека, который, по их словам, думает о продукции Apple 24 часа в сутки. Специалисты заключили, что мысли о «яблочной» продукции задействуют те же участки мозга, которые реагируют на религиозные образы. Об этом сообщает РИА Новости.

В свою очередь антропологи тоже поспешили причислить корпорацию Apple и их продукт к новой религии. Они считают, что речи Стива Джобса оказывали на людей особо влияние, заставляя присоединиться к числу пользователей Apple.

Да и магазины, в которых продают «яблочную» продукцию сравнили с церковью: почти ангельское освещение, строгость и даже сакральный логотип.

Новый смартфон Apple iPhone X поступил в продажу в России 3 ноября и вызвал небывалый ажиотаж в Москве, спровоцировав огромные очереди. Подробнее читайте в нашем материале.