Стивен Хокинг: продлить жизнь человечеству можно только покинув Землю

Учёный рассказал, что в будущем людям не хватит места на нашей планете.

В рамках норвежского фестиваля Starmus учёный Стивен Хокинг заявил, что человечество сможет продлить своё существование в том случае, если покинет Землю. По его словам, в будущем на нашей планете населению просто не хватит места, сообщает ScienceAlert.

Учёный считает, что до 2020 года на Луне можно создать базу, которая принесёт пользу при транспортировке людей на Марс в 2025 году.

«У нас заканчивается пространство, и единственное, куда мы можем уйти — другие миры. Наступило время исследовать другие звёздные системы. Распространение станет единственным спасением от нас самих. Я убежден, что людям просто необходимо покинуть Землю», — заявил учёный в рамках фестиваля.

Стоит отметить, что учёные NASA также уверены, что база на поверхности Луны принесёт пользу человечеству в покорении других планет, в том числе Марса.