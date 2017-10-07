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Стоимость iPhone 8 упала ниже стартовой цены

Стоимость iPhone 8 упала ниже стартовой цены

Некоторые магазины предлагают гаджет за 50 тысяч рублей и меньше.

Стоимость нового iPhone 8 опустилась ниже стартовой отметки. Гаджет только поступил в продажу,  а его уже можно купить за 49 тысяч рублей.

Компания Apple представила новинки – iPhone 8 и 8 Plus – 12 сентября. В России продажи гаджетов стартовали 29 сентября с 56 990 рублей за iPhone 8.

Как пишет Hi-Tech Mail.Ru, уже через неделю после старта продаж цена на iPhone 8 упала на 14%. Сейчас гаджет, по информации экспертов, стоит меньше 50 тысяч рублей.

Издание предполагает, что падение цен связано с тем, что модели iPhone 8 и 8 Plus оказались менее интересными, чем юбилейный iPhone X. Либо покупатели не видят особой разницы с прошлогодней моделью iPhone 7 и предпочитают её. Ведь стоит «семёрка» намного дешевле новинки.

Ещё до старта продаж онлайн-журнал Сибдепо сделал для читателей шуточную инфографику. Посмотрите по ссылке, что можно купить вместо нового iPhone X.

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: Google Images.

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