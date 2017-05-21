Стоимость перелёта из Москвы в Новокузнецк выросла почти в три раза

Желающим улететь из Москвы в Новокузнецк в начале июне придётся сильно переплатить. Например, билет на 4 июня, согласно данным aviasales.ru, стоит от 40 312 рублей до 50 581 рубля. Такая цена выше обычной, которая составляет около 19 тысяч рублей, почти в три раза.

Примечательно, что такой резкий рост стоимости билетов приходится на дату проведения в Новокузнецке XXIV международной специализированной выставки технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг». Мероприятие будет проходить в южной столице Кузбасса с 6 по 9 июня. При этом с 10 июня билеты можно будет купить уже по «старым» ценам – за 18 200 рублей.

Как сообщили в пресс-центре ВК «Кузбасская ярмарка», в 2017 году выставка расположится на площади более 40 000 кв. м. Там свои разработки представят более 500 компаний из 23 стран. В 2016 году мероприятие посетили 27 126 человек.