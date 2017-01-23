Сторона потерпевших в ДТП с Мовшиным обратилась за помощью к Жириновскому

Родственники погибших в ДТП с участием бывшего главы ГИБДД Кемеровской области Юрия Мовшина обратились за помощью к депутату Государственной Думы РФ Владимиру Жириновскому. Сторона потерпевших попросила его оказать содействие в передаче уголовного дела из Кузбасса в Красноярский край. Об этом сообщил Сибдепо Денис Лосев, муж погибшей в аварии Натальи Лосевой.

«Мы составили коллективное обращение к Владимиру Вольфовичу и уже отправили его через нашего защитника Евгения Арсентьевича Черноусова», – рассказал Денис Лосев.

См. также

Как пояснил онлайн-журналу московский адвокат, он лично сообщил Владимиру Жириновскому о просьбе стороны потерпевших в аварии в Кемеровском районе. В ходе беседы депутат Госдумы РФ отметил, что ему известно об этом деле.

«Считаю своевременной и правильной просьбу потерпевших о проведении следователями СК России проверки на предмет обоснованности и достоверности сделанных экспертами ЭКЦ МВД России выводов по результатам проведенной комплексной комиссионной экспертизы. Считаю, что на сегодня исчерпан лимит доверия кемеровским следователям, что они будут расследовать уголовное дело объективно и всесторонне», – отметил Евгений Черноусов.

По словам адвоката, Владимир Жириновский поручил руководителю пресс-службы партии в дальнейшем контактировать с ним по поводу направленного обращения.

Резонансная авария, в которой погибли четыре человека, произошла 23 апреля в Кемеровском районе. 10 июня Юрию Мовшину предъявили обвинение. Впоследствии стало известно, что по делу об этом ДТП назначили ряд дополнительных экспертиз. По результатам второй экспертизы, которую провели в Москве, виновником аварии является водитель Toyota Premio. В связи с этим потерпевшие направили следствию ходатайство об исключении выводов второй экспертизы из материалов уголовного дела. подробности — в материале «Почему затягивается расследование дела о ДТП с Мовшиным».