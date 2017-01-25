Страховщики и ГИБДД назвали самые угоняемые автомобили в России

В списке популярных среди автоугонщиков машин оказались как бюджетные Kia Rio и Hyundai Solaris, так и премиальные Toyota Land Cruiser и Lexus.

В 2016 году добычей автоугонщиков в России чаще всего становились бюджетные иномарки, кроссоверы и седаны бизнес-класса. Об этом свидетельствуют данные, полученные изданием «Лайф» от страховой компании «Согласие» и ГИБДД.

Самым угоняемым автомобилем в РФ в прошлом году стала Toyota Camry. Страховщики объяснили это тем, что японский бизнес-седан является и лидером рынка в своём сегменте, а значит, его легко перепродать полностью или по запчастям. В тройку лидеров по угонам вошли также два корейских бюджетных авто: Hyundai Solaris и Kia Rio. Они также бьют рекорды продаж в своём ценовом сегменте, поэтому и становятся объектом внимания угонщиков.