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Страховщики назвали свои самые нелюбимые авто

Страховщики назвали свои самые нелюбимые авто

В первой тройке – Jaguar, Daewoo, «ГАЗ».

Аналитики «Альфа-страхования» составили рейтинг самых убыточных для страховщиков авто по полису ОСАГО.

На первом месте оказался Jaguar, на втором – Daewoo, на третьем – машины группы «ГАЗ», сообщает Life.

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Также в топ-10 нелюбимых у страховщиков авто попали ВАЗ, Datsun, Daihatsu, Geely, Infiniti, Subaru и Honda.

«Присутствие Infinity, Subaru и Honda вполне объяснимо, как и любовь их владельцев к поездкам в спорт-режиме, «утопив тапок», что и приводит к печальным последствиям», — цитирует «Российская газета» начальника управления андеррайтинга обязательных видов страхования Дениса Макарова.

Некоторые модели оказались в рейтинге потому, что их используют в службах такси. По словам Макарова, «эксплуатация 24 часа в сутки 365 дней в году приводит, что логично, к более высокой частоте аварий и, как следствие, выплат».

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://www.pexels.com/, https://ru.wikipedia.org/, https://pixabay.com/

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