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Кузбасс
Страшное ДТП в Новокузнецке: водитель Toyota врезался в столб

Страшное ДТП в Новокузнецке: водитель Toyota врезался в столб

В результате аварии автомобиль получил значительные повреждения.

20 мая в Новокузнецке на улице Кирова водитель за рулём Toyota врезался в столб. ДТП произошло ранним утром. На опубликованных в Сети фото запечатлено, что машина получила значительные повреждения.

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«Наезд на препятствие автомобилем Toyota произошёл в 6:45. Сотрудники МЧС оказали первую помощь, отключили аккумулятор», – рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. Информация о пострадавших уточняется.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: http://nk-tv.net/

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