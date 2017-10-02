Стрельба на концерте в Лас-Вегасе: 50 человек погибли, нападавшего ликвидировали

Около 50 человек погибли при стрельбе в Лас-Вегасе, а более 200 получили ранения. Об этом сообщает NBC News Radio в своём аккаунте в Twitter.

Update: Authorities in #LasVegas now say at least 50 dead, 200+ injured as a result of last night's mass shooting — NBCNewsRadio (@NBCNewsRadio) October 2, 2017

Правоохранители выяснили, что нападавший засел на 32-м этаже гостиницы и стрелял по зрителям, собравшимся на концерте. Нападавшего ликвидировали, сейчас разыскивается его знакомая.

По словам шерифа города Джозефа Ломбардо, при стрельбе погибли двое полицейских. РИА Новости пишет, что они находились не при исполнении обязанностей.

Личность стрелка уже установлена. Им оказался 64-летний Стивен Пэдок (Stephen Paddock).

По данным «Российской газеты», мужчина устроил стрельбу возле казино Mandalay Bay, где проходил кантри-фестиваль Route 91. В момент происшествия на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек.