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Студенты МГУ вынудили вуз отменить лекцию гомеопатов на биофаке

Представители компании – производителя гомеопатических препаратов должны были выступить на Дне биолога в МГУ.

Руководство МГУ прислушалось к мнению студентов и выпускников и отменило презентацию от фирмы «Материа Медика Холдинг», запланированную на традиционном Дне биолога. Когда объявление о предстоящей презентации появилось в паблике мероприятия во «Вконтакте», в адрес организаторов посыпались гневные и ироничные комментарии.  Спустя сутки с небольшим организаторы объявили об отмене лекции и поблагодарили всех подписчиков паблика за участие в жизни факультета.

Фармацевтическая компания «Материа Медика Холдинг» занимается производством таких препаратов, как Анаферон, Эргоферон, Ренгалин, Тенотер и Импаза. Эти медикаменты считаются гомеопатическими, утверждает портал N+1. Гомеопатия не запрещена на территории Российской Федерации, но комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований официально признала ее применение как не имеющее научных оснований, уточняет N+1.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Google Images.

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