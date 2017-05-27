Студенты МГУ вынудили вуз отменить лекцию гомеопатов на биофаке

Руководство МГУ прислушалось к мнению студентов и выпускников и отменило презентацию от фирмы «Материа Медика Холдинг», запланированную на традиционном Дне биолога. Когда объявление о предстоящей презентации появилось в паблике мероприятия во «Вконтакте», в адрес организаторов посыпались гневные и ироничные комментарии. Спустя сутки с небольшим организаторы объявили об отмене лекции и поблагодарили всех подписчиков паблика за участие в жизни факультета.

Фармацевтическая компания «Материа Медика Холдинг» занимается производством таких препаратов, как Анаферон, Эргоферон, Ренгалин, Тенотер и Импаза. Эти медикаменты считаются гомеопатическими, утверждает портал N+1. Гомеопатия не запрещена на территории Российской Федерации, но комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований официально признала ее применение как не имеющее научных оснований, уточняет N+1.