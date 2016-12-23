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СУ СК проводит проверку по факту смертельного ДТП с участием BMW X6 в Кемерове

Следственный комитет ищет очевидцев происшествия.

В Кемерове началась доследственная проверка по факту смертельного ДТП, произошедшего вечером 22 декабря на пересечении проспекта Ленина и улицы Волгоградской.

Как сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета, водитель BMW X6 не справился с управлением и протаранил остановку общественного транспорта, на которой находились люди. В результате случившегося в больнице скончалась 34-летняя женщина.

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«Автомобилем управлял  адвокат.  Освидетельствование на наличие алкоголя в крови  показало, что водитель был трезвый. В ближайшее время специалисты назначат автотехническую экспертизу», — рассказали в пресс-службе.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. Региональный СУ СК РФ просит откликнуться очевидцев, у которых есть видеозаписи момента ДТП. Позвонить можно по телефону 36-11-02. Конфиденциальность гарантируется.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: vk.com / Регион-42 Кемерово.

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