Суд арестовал на 15 суток водителя, устроившего гонки в аэропорту Казани

Суд арестовал водителя ВАЗа, устроившего гонки в терминале международного аэропорта «Казань». Автомобилиста заключили под стражу за административное нарушение, связанное с хранением наркотиков. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает «РИА Новости».

«Суд приговорил мужчину к 15 суткам ареста за хранение и перевозку наркотиков», — цитирует издание своего собеседника.

По словам источника, в машине водителя нашли небольшое количество марихуаны.

Отметим, что инцидент в казанском аэропорту произошёл поздним вечером 21 декабря. Водителя ВАЗа преследовали правоохранители. Уходя от погони, автомобилист устроил гонки по помещениям одного из терминалов воздушной гавани с повреждением оборудования. В конечном счёте лихач протаранил стеклянную стену и выехал на привокзальную площадь. Там его и задержали. Выяснилось, что за рулём авто находился житель города Набережные Челны. 40-летний мужчина был в состоянии наркотического опьянения.

«Согласно предварительному подсчёту, ущерб, причиненный ОАО «Международный аэропорт Казань», составляет более 6 млн рублей», — сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

После случившегося правоохранители возбудили уголовные дела по ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») и ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества»).