Суд арестовал врача, обвиняемого в надругательстве над пациенткой в подольской больнице

Зиедулло Носиров будет находиться под стражей до 30 марта включительно.

В Московской области по решению суда арестовали анестезиолога-реаниматолога, обвиняемого в надругательстве над пациенткой. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«Постановлением Подольского городского суда Зиедулло Носирову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 марта включительно», — цитирует ТАСС представителя Мособлсуда.

Врач заявил о том, что не признаёт своей вины. Защита Носирова намерена обжаловать решение суда о заключении под стражу.

Ранее Сибдепо сообщал, что преступление было совершено в ночь с 4 на 5 января в «Подольской городской больнице №2». Во время дежурства в реанимационном отделении пьяный врач совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 43-летней пациентки. Женщина была под воздействием сильных седативных препаратов. Она понимала, что происходит, но не могла сопротивляться.

В отношении Носирова возбудили уголовное дело ч. 1 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).