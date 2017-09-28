Суд допросил московских экспертов МВД по делу о ДТП с Мовшиным

В суде Абакана завершилось третье заседание по делу о резонансной аварии.

27 и 28 сентября в Абаканском городском суде прошло третье заседание по делу о ДТП с участием бывшего главы ГИБДД Кузбасса Юрия Мовшина. Об этом Сибдепо рассказал представитель стороны потерпевших Рустам Сакерин.

«Были допрошены понятые, которые присутствовали на месте происшествия и участвовали в следственных действиях по фиксации следов ДТП, при составлении схемы и осмотра места происшествия. Также были допрошены все четыре эксперта из ЭКЦ МВД России», – сказал собеседник издания.

Ранее Сибдепо сообщал, что именно московская экспертиза показала, что виновником аварии является водитель Toyota Premio.

В целом, по словам Рустама Сакерина, заседание прошло в штатном режиме. Также суд допросил сотрудников ГИБДД, которые первыми приехали на место происшествия. Следующее заседание пройдёт 25 и 26 октября.

Смертельная авария с участием бывшего главы кузбасской Госавтоинспекции произошла 23 апреля 2016 года. В конце июля 2017 года Верховный Суд РФ принял решение, что дело рассмотрят в Абакане.