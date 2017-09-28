Новости
Суд допросил московских экспертов МВД по делу о ДТП с Мовшиным

Суд допросил московских экспертов МВД по делу о ДТП с Мовшиным

В суде Абакана завершилось третье заседание по делу о резонансной аварии.

27 и 28 сентября в Абаканском городском суде прошло третье заседание по делу о ДТП с участием бывшего главы ГИБДД Кузбасса Юрия Мовшина. Об этом Сибдепо рассказал представитель стороны потерпевших Рустам Сакерин.

«Были допрошены понятые, которые присутствовали на месте происшествия и участвовали в следственных действиях по фиксации следов ДТП, при составлении схемы и осмотра места происшествия. Также были допрошены все четыре эксперта из ЭКЦ МВД России», – сказал собеседник издания.

Ранее Сибдепо сообщал, что именно московская экспертиза показала, что виновником аварии является водитель Toyota Premio.

В целом, по словам Рустама Сакерина, заседание прошло в штатном режиме. Также суд допросил сотрудников ГИБДД, которые первыми приехали на место происшествия. Следующее заседание пройдёт 25 и 26 октября.

Смертельная авария с участием бывшего главы кузбасской Госавтоинспекции произошла 23 апреля 2016 года. В конце июля 2017 года Верховный Суд РФ принял решение, что дело рассмотрят в Абакане.

Чем завершилось первое заседание в суде Абакана по делу о ДТП с Мовшиным

Видео: Юрий Мовшин заявил в суде, что не считает себя виновным в ДТП с четырьмя погибшими

Почему затягивается расследование дела о ДТП с Мовшиным

В суде допросили свидетелей и кемеровских экспертов МВД по делу о ДТП с Мовшиным

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Михаил Носков.

Комментарии

Рекомендуем

Чтиво

Несколько версий гибели кемеровчанина Сергея Соромотина на перевале Дятлова

Что произошло с кемеровчанином на печально известном перевале Дятлова?
Опрос

Подростки Vs охрана: кто виноват в конфликте в кемеровском ТРК?

В кемеровском ТРК «Гринвич» произошла стычка между двумя подростками и охранниками
Чтиво

Как в Прокопьевске подготовились к подаче тепла

Сибдепо выяснил, что сделали специалисты ООО «ПТХ» для обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения потребителей.
Чтиво

«Осенний фестиваль недвижимости»: ипотека по минимальной ставке и квартира у моря

Как прошёл фестиваль и какие бонусы от банка получили гости

Сегодня в Кемерове

Популярное