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Суд на 90 суток закрыл спортзал в кузбасской школе из-за нарушений

Суд на 90 суток закрыл спортзал в кузбасской школе из-за нарушений

Проверку в образовательном учреждении провели сотрудники Роспотребнадзора.

Сотрудники кузбасского Управления Роспотребнадзора провели плановую проверку МБОУ «Первомайская основная общеобразовательная школа» в Мариинском районе. Эксперты нашли в образовательном учреждении нарушения.

Как рассказали в пресс-службе регионального ведомства, уровень искусственной освещённости в спортивном зале школы не соответствовал требованиям санитарных правил. В итоге в отношении юрлица составили протокол об административном правонарушении.

Впоследствии суд признал учреждение виновным. Он принял решение на 90 суток закрыть школьный спортзал.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Википедия.

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