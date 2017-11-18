Суд на 90 суток закрыл спортзал в кузбасской школе из-за нарушений
Проверку в образовательном учреждении провели сотрудники Роспотребнадзора.
Сотрудники кузбасского Управления Роспотребнадзора провели плановую проверку МБОУ «Первомайская основная общеобразовательная школа» в Мариинском районе. Эксперты нашли в образовательном учреждении нарушения.
Как рассказали в пресс-службе регионального ведомства, уровень искусственной освещённости в спортивном зале школы не соответствовал требованиям санитарных правил. В итоге в отношении юрлица составили протокол об административном правонарушении.
Впоследствии суд признал учреждение виновным. Он принял решение на 90 суток закрыть школьный спортзал.
Фото: Википедия.