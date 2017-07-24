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Суд не стал штрафовать пивной магазин в Новокузнецке за нарушения при продаже закусок

Суд не стал штрафовать пивной магазин в Новокузнецке за нарушения при продаже закусок

Сотрудники Роспотребнадзора выявили, что в магазине устанавливали новые сроки годности на рыбу.

Арбитражный суд Кемеровской области не стал штрафовать пивной магазин в Новокузнецке за нарушения при продаже рыбных закусок. Ранее с иском к компании о привлечении к административной ответственности обратились представители Роспотребнадзора. Именно они нашли нарушения в торговой точке.

Сотрудники ведомства во время проверки выяснили, что в магазине устанавливали новые сроки годности на рыбу, а также не соблюдали условия температурного режима при хранении рыбных продуктов холодного копчения. В итоге был составлен протокол об административном правонарушении.

Суд установил, что компания действительно допустила нарушения, предусмотренные частью 2 статьи 14.43 КоАП РФ. Однако при составлении протокола об административном правонарушении специалист Роспотебнадзора «исходил из наличия в действиях компании состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ», говорится в материалах дела, опубликованных на сайте Арбитражного суда Кемеровской области.

В соответствии с действующим законодательством суд не смог переквалифицировать правонарушение и не стал штрафовать предприятие.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

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