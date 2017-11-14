Суд оштрафовал новокузнецкий аквапарк «Лагуна»

Суд оштрафовал ООО «ТрейдЦентр», которое владеет аквапарком «Лагуна» в Новокузнецке. Ранее в развлекательном комплексе сотрудники прокуратуры совместно с представителями Роспотребнадзора нашли несколько нарушений.

Например, на здании на Орджоникидзе, 35А, где располагается аквапарк, не было вывески с указанием фирменного наименования организации, местом её нахождения (юридическим адресом), режимом её работы. При этом в «Лагуне» отсутствовали «правила продажи отдельных видов товаров в наглядной и доступной форме для сведения потребителей», говорится в сообщении, опубликованном на сайте Арбитражного суда Кемеровской области.

После проверки «ТрейдЦентр» получил штраф в размере 5000 рублей. Компания пыталась его оспорить, однако суд не удовлеторил её заявление.

Ранее Сибдепо сообщал, что прокуратура требовала приостановить работу аквапарка «Лагуна» из-за антисанитарии и нарушений требований пожарной безопасности.