Суд отказал в удовлетворении ходатайства о снятии ареста с новокузнецкого «Сити-Молла»

В южной столице Кузбасса прошло заседание по делу бывшего директора Новокузнецкого муниципального банка Александра Павлова. Во время него было рассмотрено ходатайство Альфа-Банка о снятии ареста со здания ТРЦ «Сити-Молл».

«Представители Альфа-Банка хотят, чтобы со здания ТРЦ сняли арест для того, чтобы была возможность им распорядиться, — рассказала Сибдепо старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. – Суд отказал, поскольку решение Московского арбитражного суда о расторжении кредитного договора с Альфа-Банком по строительству «Сити-Молла» еще не вступило в законную силу. Таким образом, пока здание под арестом, распорядиться им никто не может».

Также на заседании допросили свидетеля обвинения. После его выступления был объявлен перерыв до 20 июля.

Напомним, Александра Павлова обвиняют в растрате 4 млрд рублей и злоупотреблении полномочиями. Ранее Павлов подписал документы о том, что банк поможет ЗАО СК «Южкузбасстрой» в погашении кредитов, если компания не справится самостоятельно. По закону банк не мог давать такие гарантии.

В конечном счёте «Южкузбасстрой» не смог погасить кредиты и со счетов банка списали 3 млрд 253 млн рублей. НМБ признали банкротом. ЦБ РФ отозвал у него лицензию.

Кроме того, с 2010 по 2013 год Павлов поручал начальнице VIP-отдела банка списывать деньги со счетов клиентов. Было похищено более миллиарда рублей. Суд над бывшей сотрудницей НМБ уже состоялся. Её приговорили к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком.

В счёт возмещения ущерба было арестовано имущество обвиняемого, в том числе и принадлежащий его семье ТРЦ «Сити-Молл».

В ходе расследования дела Павлов неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем. В итоге 10 апреля дело было приостановлено до 15 мая. Потом его возобновили. Сейчас бывший директор НМБ по-прежнему находится в СИЗО.