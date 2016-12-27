Суд продлил арест двум фигурантам дела о вымогательстве акций кузбасского разреза «Инской»

Алексей Иванов и Александр Щукин будут находиться под домашним арестом до середины апреля 2017 года.

Центральный районный суд Новосибирска продлил домашний арест бывшему замгубернатора Алексею Иванову и кузбасскому предпринимателю Александру Щукину до 13 апреля 2017 года.

«Кроме этого, 23 декабря Елене Троицкой и Сергею Крюкову арест также был продлён до 13 апреля 2017 года», — сообщили Сибдепо в пресс-службе суда.

Напомним, в середине ноября их, а также ещё двух фигурантов уголовного дела о вымогательстве 51% акций кузбасского разреза «Инской» отправили под домашний арест на два месяца. Кроме этого, до 13 января 2017 года под стражей будет находиться бывший глава Следственного комитета Кузбасса Сергей Калинкин.

23 ноября защита Сергея Калинкина обжаловала его арест, однако суд оставил меру пресечения без изменения.