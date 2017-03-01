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Суд признал незаконным восстановление кемеровского ТЦ «Славянский»

Суд запретил восстанавливать кемеровский ТЦ «Славянский»

Арбитражный суд Кемеровской области вынес решение по иску администрации Кемерова к ООО «Эксмебель».

Арбитражный суд Кемеровской области запретил восстанавливать ТЦ «Славянский» в областном центре. Напомним, днём 14 июля в кемеровском торговом комплексе произошло обрушение чердачных и межэтажных перекрытий. Изначально МЧС сообщало о шестерых пострадавших. Позже выяснилось, что четырём из них назначили стационарное лечение, пятому — амбулаторное, шестой от госпитализации отказался.

«Владелец торгового центра (ООО «Эксмебель», — прим. Сибдепо) начал восстановительные работы в отсутствие госэкспертизы проектной документации, что является нарушением закона и может в последующем повлечь за собой угрозу обрушения здания. Суд признал незаконным восстановление ТЦ «Славянский», — сообщили в пресс-службе администрации столицы Кузбасса.

Напомним, в октябре 2016 года администрация Кемерова решила через суд добиться сноса обрушившегося ТЦ «Славянский». Однако собственник стал достраивать здание в том месте, где произошло обрушение.

Последствия обрушения перекрытий в здании на Кузнецком в Кемерове

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

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