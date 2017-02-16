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Судимый за покушение на изнасилование мужчина два года работал в кузбасской школе

Судимый за покушение на изнасилование мужчина работал в кузбасской школе водителем

Директора общеобразовательного учреждения Мариинского района оштрафовали за нарушение Трудового кодекса РФ.

В одной из общеобразовательных школ Мариинского района два года водителем школьного автобуса работал мужчина, имевший судимость по статье «Покушение на изнасилование». После прокурорской проверки его уволили, а директора школы привлекли к административной ответственности и оштрафовали на две тысячи рублей.

«В соответствии с Трудовым кодексом РФ к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания и развития несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, а равно подвергавшиеся уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних», – рассказали в пресс-службе прокуратуры по Кемеровской области.

Директор школы знал о судимости мужчины и не отказал ему в трудоустройстве. По факту произошедшего городской прокурор внёс представление начальнику управления образования администрации Мариинского муниципального района об устранении нарушений закона. В настоящее время оно находится на рассмотрении.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Google Images.

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