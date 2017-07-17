СУЭК инвестировала в обновление автопарка кузбасских предприятий

«СУЭК-Кузбасс» сообщила об обновлении автопарка предприятий компании. Например, в распоряжении АО «Управление по профилактике и рекультивации» появились 15 новых самосвалов SCANIA. Кроме того, до конца 2017 года ожидается поступление бульдозеров среднего и тяжелого класса, фронтальных погрузчиков и грузовых автомобилей общая стоимость которых составляет 435 млн рублей.

«Углевоз SCANIA специально разработан для работ в тяжёлых условиях. Он оснащен дизельным двигателем максимальной мощностью 324 кВт с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха. В совокупности технические характеристики машины позволяют осуществлять перевозку угля более эффективно, производительно и безопасно», — сообщили в «СУЭК-Кузбасс».

Транспорт, в основном, будет задействован в вывозке угля с шахт и разрезов компании, расположенных в Прокопьевском районе.