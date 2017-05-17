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Кузбасс

«СУЭК-Кузбасс» назвала сумму, направленную на летний отдых детей сотрудников

Компания выделила 36,8 млн рублей.

Компания «СУЭК-Кузбасс» направила на летний отдых детей своих сотрудников 36,8 миллионов рублей.

Планируется, что 287 ребят поедут в санаторий-профилакторий в Полысаево. Еще 330 человек отправятся в лингвистический лагерь «Британика». Также детей примут оздоровительный комплекс «Огонёк», санаторий «Шахтёр», лагеря «Уголёк» и «Солнечный».

Ребята смогут отдохнуть не только в Кузбассе, но и за его пределами. Детей ждут в оздоровительных центрах имени В.Дубинина, «Чкаловец» и «Зелёная улица» на берегу Обского водохранилища, а также в санатории «Вита» на побережье Чёрного моря.

Ожидается, что всего за счёт компании отдохнут 1 540 детей.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: "СУЭК-Кузбасс".

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