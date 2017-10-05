СУЭК победила во всероссийском конкурсе «МедиаТЭК-2017»

В начале октября в России прошёл международный форум «Российская энергетическая неделя». В рамках деловой программы наградили победителей всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК-2017».

Первое место среди федеральных компаний в номинации «Популяризация профессий ТЭК» заняло АО «Сибирская угольная энергетическая компания». Главный приз компании вручили за документальный фильм «Пределы совершенства». Награду заместителю генерального директора АО «СУЭК» Сергею Григорьеву вручили Министр энергетики РФ Александр Новак и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В создании фильма приняли участие космонавт Алексей Леонов, хоккеист Вячеслав Фетисов, актёр Сергей Гармаш и музыкант Юрий Башметов. Картину сняли в компании «СУЭК-Кузбасс» к 70-летию Дня шахтёра.

Главным героем фильма стал прославленный бригадир шахты им. Ялевского «СУЭК-Кузбасс» Евгений Косьмин. Его бригада установила несколько всероссийских рекордов производительности.

«70-летие Дня шахтёра – очень важная для всей угольной отрасли дата. К ней было приурочено множество самых разных мероприятий, важнейшим из которых стал торжественный вечер в Кремле с участием президента России Владимира Путина. Именно на этом вечере и состоялась премьера фильма «Пределы совершенства»», – сказал Сергей Григорьев в ходе церемонии вручения наград.

Он также добавил, что Министерство энергетики, СУЭК и другие угольные компании страны достойно отпраздновали юбилейный профессиональный праздник. В Москве, например, прошла уличная выставка на Тверском бульваре, а потом – масштабная фотовыставка в Центральном доме художника. В регионах прошла шахтёрская Олимпиада, проводились спортивные соревнования, открывались памятные аллеи, а в праздничные дни шахтёрские города и посёлки с концертами посетили лучшие отечественные звёзды.