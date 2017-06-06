СУЭК вложила более 2,3 млрд рублей в оснащение новой лавы на кузбасской шахте

Завершить выемку запасов в лаве №70-10 на шахте «Талдинская-Западная 2» планируют до конца 2017 года.

На шахте «Талдинская-Западная 2» АО «СУЭК-Кузбасс» ввели в эксплуатацию новую лаву №70-10 с запасами угля 4 млн т. Там смонтировали новый высокопроизводительный механизированный комплекс JOY RS25/55. Также лаву оснастили очистным комбайном SL-500, лавным конвейером PF4/1132, штрековым перегружателем PF4/1142 и дробилкой угля SK11/11.

«В приобретение нового оборудования СУЭК вложила более 2,3 млрд руб. Первоначальная длина забойной части лавы на первом этапе отработки составляет 220 метров (130 секций крепи) с последующей наросткой до 300 метров (176 секций крепи). Ожидаемая нагрузка составит не менее 500 тыс. тонн угля в месяц», – рассказали в пресс-службе компании.

Завершить выемку запасов в лаве планируют до конца 2017 года.