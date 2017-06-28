Суеверная пожилая китаянка на пять часов задержала авиарейс

Бабушка бросила несколько монет в двигатель самолёта перед самым его вылетом.

В Китае сотрудники аэропорта были вынуждены задержать вылет самолёта из Шанхая в Гуанчжоу из-за пожилой пассажирки. Сотрудники воздушной гавани вовремя заметили, что пенсионерка бросает монеты «на удачу» в двигатель самолёта.

В тот момент на борту воздушного судна уже находились 150 человек. Всех их пришлось эвакуировать, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Известно, что женщина не могла сама передвигаться и запросила инвалидную коляску. Её задержали в тот момент, когда она направлялась к трапу самолёта в сопровождении членов своей семьи.

Вылет самолёта задержали. Специалисты осмотрели двигатели самолёта и изъяли из них несколько монет. Спустя пять с половиной часов рейс вылетел из Шанхая в Гуанчжоу и благополучно там приземлился.

О том, понесла ли пенсионерка какое-либо наказание и летела ли этим рейсом, ничего неизвестно.